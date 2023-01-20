Китайский язык вытесняет европейские с российского рынка труда

Число вакансий от российских работодателей, где требуется обязательное знание европейских языков, значительно сократилось в 2022 году. Как указывается в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter и коммуникационного агентства «Лампа», заметно падение интереса к французскому языку (на 24%), португальскому (–25%), испанскому (–27%) и особенно итальянскому (–44%).

Не удалось сохранить позиции даже традиционно наиболее популярному среди работодателей английскому языку — число вакансий с требованием владеть им снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом.

Одной из причин спада мог стать уход из России ряда крупных представителей зарубежного бизнеса, полагает основательница агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

Сказывается также сокращение торговли с западными странами. Товарооборот с европейскими странами в этом году ожидается на уровне €50 млрд, тогда как в 2021 году он был в пять раз больше, обратил внимание «Известий» президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин.

«А с кем там тогда работать? Мы видим, что контрактов стало в разы меньше», — объясняет он снижение интереса бизнеса к соискателям, владеющим европейскими языками.

При этом растет товарооборот со странами Азии, сообщил Александр Калинин.

Соответственно, растет спрос на работников, владеющих китайским языком. HeadHunter в 2022 году оценил этот рост в 55% по сравнению с предыдущим годом, рассказала «Известиям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

«Чаще всего требование к знанию китайского встречается среди вакансий для специалистов в сфере транспорта и логистики, продаж, а также производства», — отметила она.

По данным компании Superjob, в вакансиях российских работодателей, требование о знании китайского языка заняло второе место по популярности после английского.

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Don’t speak: работодатели снизили интерес к носителям европейских языков