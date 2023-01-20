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Пожар в многоквартирном жилом доме в Сочи ликвидирован

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Фото: МЧС России
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В Сочи ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что огонь потушили к 23:45. О пострадавших не сообщается.

К ликвидации возгорания привлечено 17 человек личного состава и шесть единиц техники.

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева в Сочи вспыхнул ранее в этот день. Отмечалось, что пожарные прибыли на место в 21:49, было установлено, что горит мансардный этаж на общей площади 120 кв. м.

Жильцов дома эвакуировали. К 22:56 пожар локализовали.

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