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У почти половины микропредприятий снизилась выручка в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Представители 45% микрокомпаний отметили сокращение доходов в 2022-м по сравнению с прошлым годом, следует из результатов исследования ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research (есть у «Известий»). При этом в остальных микропредприятиях выручка либо выросла (27,5%), либо осталась без изменений (27,5%).

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Если брать весь сегмент микро-, малого и среднего бизнеса, то 42% сообщили о сокращении выручки, 18% — об ее увеличении, оставшиеся 40% — о сохранении показателя на уровне 2021 года, говорится в исследовании.

Главная причина снижения доходов — это падение спроса на товары в 2022-м, считают в РСПП. Другие факторы: экономическая неопределенность, усложнение финансовых и логистических цепочек, а также нехватка кадров на фоне частичной мобилизации, подчеркнул член генсовета «Деловой России», гендиректор First Investonomika Алексей Порошин.

При этом рост прибыли субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) связан с возникновением новых ниш после ухода иностранных компаний, особенно в сфере поставок крупному бизнесу, отметили в РСПП.

Такого спада, как в 2022 году, в сфере МСП больше не предвидится, ситуация стабилизировалась, заметил Алексей Порошин. По его словам, в 2023-м будет плавный рост, если не возникнут новые риски. Как правило, после провала начинают активно развиваться торговля, логистика и новые каналы поставок. Также можно ожидать активного роста компаний, которые связаны с оборонной отраслью, так как СВО продолжается, заключил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сводная касса: у 45% микропредприятий в 2022 году сократилась выручка

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