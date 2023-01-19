Наводчик «Града» об ударах по укреплениям ВСУ в Марьинке

Наводчик «Града» об ударах по укреплениям ВСУ в Марьинке

2023-01-19 22:18:07

2023-01-19 22:18:07

2023-01-19 22:18:07

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