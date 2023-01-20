Игорь Акинфеев высказался о возможном переходе РФС в Азию

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что европейские международные клубные турниры не заменить менее сильными азиатскими соревнованиями. Такое мнение, а также надежду на скорый разбан нашего футбола он выразил в интервью «Известиям» и СЭ.

«Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше. (Смеется.) Конечно, европейские чемпионаты и еврокубки — более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то всё нормализуется и наши парни услышат гимны международных клубных турниров», — сказал Акинфеев.

По мнению многолетнего лидера и капитана ЦСКА, а также легенды сборной России, тема перехода РФС в Азию — «не прерогатива футболистов».

«Нельзя уверенно говорить: «Давайте подождем» или «Давайте перейдем». Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это тоже немаловажный фактор», — отметил Акинфеев.

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.

В конце 2022 года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию. Однако решение так и не было принято.

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«Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы ни на что менять»