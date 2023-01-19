Аналитик спрогнозировала снижение объема вложений России в госбумаги США

Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с октябрем и составил $2,092 млрд, следует из опубликованного накануне документа на сайте американского минфина. В октябре показатель равнялся $2,034 млрд.

«Учитывая напряженность в отношениях между США и Россией, вероятнее всего, стоит ожидать снижения вложений РФ в американские государственные ценные бумаги в будущем», — рассказала «Известиям» 19 января вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Как объяснила эксперт, американские государственные ценные бумаги (трежерис) — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются правительством США для финансирования государственных расходов.

«Казначейские бумаги считаются безопасным и консервативным вложением, поскольку выплаты по ним полностью гарантированы правительством США, и участники финансовых рынков рассматривают их в качестве бумаг, не имеющих кредитного риска. Именно поэтому многие страны выбирают эти бумаги как один из вариантов для хранения своих валютных резервов», — сказала она, уточнив, что на фоне поднятия процентных ставок американской Федеральной резервной системы доходность трежерей выросла и превысила в ноябре прошлого года 4%.

По словам аналитика, самым крупным держателем государственных бумаг США в ноябре была Япония (около $1,08 трлн против $1,06 трлн в октябре). Второе место по объему вложений $870 млрд занял Китай ($877,8 млрд в октябре), на третьем — Великобритания ($645,8 млрд в ноябре, $641,3 млрд в октябре).

«Японию к покупке американских государственных бумаг подталкивает политика правительства страны: доходности по японским гособлигациям стремятся к нулю, поэтому Япония активно наращивает покупку американских бондов», — пояснила эксперт.

Россия начала снижать инвестиции в американский госдолг с апреля 2018 года. Объем российских вложений в американскую экономику в сентябре 2022 года составил $2,015 млрд, в октябре того же года — $2,034 млрд.