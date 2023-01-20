Врач раскрыла пользу и вред сыра

Всемирный день любителей сыра отмечается 20 января по всему миру. О пользе и вреде этого популярного продукта «Известиям» рассказала врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко.

Как пояснила специалист, сыром считается продукт, на 100% состоящий из молочных жиров коровьего (козьего, овечьего) молока или сливок. Если количество растительного жира в продукте составляет 50%, то такой товар должен называться сырным продуктом.

«Почему же многие так любят сыр? Оказалось, сыр содержит аминокислоту под названием фенилэтиламин (PEA) — нейромедиатор, который отвечает за влюбленность. Это химическое соединение способно вызывать эйфорию. Подобная аминокислота, кстати, также содержится в шоколаде и сосисках. Диетическая и лечебная ценность сыра обусловлена его составом», — отметила Стеценко.

Так, сыр содержит до 30 % жира, не менее 20–25 % белка (больше, чем в мясе), большое количество минеральных солей фосфора, кальция и весь набор витаминов, который есть в молоке. Сырные белки по составу аминокислот близки к белкам тканей и органов человека, поэтому они считаются самыми полезными. Также в сыре содержатся незаменимые аминокислоты — лизин и метионин, триптофан. Последняя аминокислота является предшественником серотонина, который положительно влияет на эмоциональный фон.

Однако следует помнить, что стандартная 56-граммовая порция сыра содержит не менее 15 г жира и 200 калорий. При этом суточная норма составляет около 50–70 г жира в день.

«В сыре очень много солей, к примеру, 60 г сыра чеддер содержат 350 мг соли. Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако, ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма. Следовательно, если вы страдаете гипертонией, лишним весом, сыр лучше ограничить», — предупредила врач.

Кроме того, ограничить потребление сыра и других молочных продуктов рекомендуется пациентам с артритом или мигренями. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин.

«Но это не значит, что надо совсем отказаться от сыра. Важна умеренность — 30–50 г сыра в день достаточно для пользы. Если же нужно ограничивать жир в рационе, то рекомендуется сыр не больше 30% жирности, а еще лучше — не больше 20%. Самым щадящим для здоровья является сыр «Российский», содержащий меньше минеральных солей. Его можно употреблять и при сердечно сосудистых заболеваниях, в том числе и гипертонии, но в небольших количествах», — уточнила Стеценко.

По ее словам, самым полезным является адыгейский сыр: в его составе малый процент жира и соли, вместе с тем он не уступает другим сортам по содержанию кальция.

В декабре нутрициолог Антон Брыкин рассказал о пользе и вреде граната. По его словам, этот фрукт обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами, однако некоторым людям следует ограничивать потребление данного продукта.