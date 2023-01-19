Хазанов назвал режиссера Досталя самым близким в российском кинематографе

Артист российской эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов прокомментировал в четверг, 19 января, кончину кинорежиссера Николая Досталя. Он назвал его самым близким человеком во всем российском кинематографе и сообщил, что новость о трагедии не стала неожиданностью для него.

«Несколько лет назад я узнал о его болезни, но я очень верил в то, что он сможет избежать такого быстрого финала. Для меня Досталь — самый близкий человек во всем российском кинематографе. Мне очень трудно говорить о потере этого человека, для меня это как часть моего организма», — сказал Хазанов в беседе с телеканалом «Звезда».

Николай Досталь умер в возрасте 76 лет 19 января. Вопрос о месте и дате прощания решается, сообщает телеканал «360».

По информации «Известий», режиссер умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве. В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Снял более полутора десятков фильмов и сериалов, в том числе «Завещание Ленина», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Раскол», «Облако-рай» и «Штрафбат», сообщается на сайте aif.ru.

Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».