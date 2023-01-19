Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone
Мир
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Мир
В ЛНР заявили о сильном обстреле Кременной со стороны ВСУ
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Мир
Россия проверит сведения о помощи членов СММ ОБСЕ Киеву
Экономика
Мишустин отметил устойчивость экономики РФ в нестандартных условиях
Мир
Новый глава минобороны ФРГ назвал украинский конфликт «шансом» для НАТО
Интернет
Microsoft прекратит продажу лицензии Windows 10 с 1 февраля
Мир
Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA

Психолог дала советы столкнувшимся с харассментом на работе женщинам

Психолог Толстухина дала советы женщинам, которые столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны коллег и начальства
0
Фото: Global Look Press/Felix Vogel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина в беседе с «Известиями» дала советы о том, как вести себя женщине, которая столкнулась с харассментом на работе.

Разрушительная восьмерка: самые громкие дела о харассменте
Обвинения звезд в сексуальных домогательствах — справедливое возмездие или способ сломать карьеру

19 января из исследования сервиса SuperJob стало известно, что россиянки за последние два года стали чаще жаловаться на случаи сексуальных домогательств со стороны коллег и начальства, передает «Газета.Ru». Опрос показал, что в 2023 году о подобном поведении коллег заявили 11% женщин, тогда как в 2020-м — 7%.

«Одно дело — дружба и ухаживания, немало пар сложились в корпоративной среде, и совсем другое — грубая сексуализированная коммуникация. Граница между ухаживанием и домогательствами проходит там, где одному из собеседников становится стыдно, некомфортно, возникает страх, ощущение манипуляции, шантажа или даже есть прямые угрозы», — пояснила психолог.

Она указала, что «ограничители» для неприемлемого обращения находятся внутри каждого человека — это представления о том, как с ним можно обходиться, а как — нет. Такие границы индивидуальны, но есть и общепринятые законы: на работе люди трудятся, а личной жизнью занимаются за пределами офиса.

«Поскольку ощущение личных границ индивидуально, то возникают случаи, когда кто-то нарушает невидимые глазу преграды, здесь важно ясно сформулировать свою позицию и оборвать неуместное намерение, без торга. Стыдливая улыбка и попустительское отношение к обидчику только ухудшат ситуацию», — подчеркнула Толстухина.

Как отметила психолог, со временем постоянно присутствующее унижающее поведение и неприятные чувства могут вылиться в депрессивное настроение женщины или в неконтролируемую агрессию, которые повлияют уже и на другие сферы жизни.

«К сожалению, стресс и неконтролируемое давление жизни иногда могут приводить к тому, что некто ищет безобидную жертву, за счет которой мог бы восстановить свое поврежденное самоуважение, демонстрируя власть. Раньше такие вопросы могли решаться в профсоюзах. В развитых корпоративных культурах есть этические комитеты или аналогичные функции в HR-отделах», — рассказала специалист.

По ее словам, зачастую руководство высшего уровня заинтересовано в положительном образе компании на конкурентном рынке, поэтому старается не допустить конфликтных ситуаций, связанных с домогательствами.

«В любом случае, если вы сталкиваетесь с неприемлемыми домогательствами — об этом нужно говорить», — резюмировала Толстухина.

В октябре 2021 года был проведен социологический опрос, показавший отношение россиян к тем или иным аспектам интимных отношений. В частности, поднималась тема разницы между домогательствами и флиртом. Как показал опрос, не все мужчины считают активное сопротивление женщины отказом — 25% мужчин назвали это элементом флирта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023