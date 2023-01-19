Психолог дала советы столкнувшимся с харассментом на работе женщинам

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина в беседе с «Известиями» дала советы о том, как вести себя женщине, которая столкнулась с харассментом на работе.

19 января из исследования сервиса SuperJob стало известно, что россиянки за последние два года стали чаще жаловаться на случаи сексуальных домогательств со стороны коллег и начальства, передает «Газета.Ru». Опрос показал, что в 2023 году о подобном поведении коллег заявили 11% женщин, тогда как в 2020-м — 7%.

«Одно дело — дружба и ухаживания, немало пар сложились в корпоративной среде, и совсем другое — грубая сексуализированная коммуникация. Граница между ухаживанием и домогательствами проходит там, где одному из собеседников становится стыдно, некомфортно, возникает страх, ощущение манипуляции, шантажа или даже есть прямые угрозы», — пояснила психолог.

Она указала, что «ограничители» для неприемлемого обращения находятся внутри каждого человека — это представления о том, как с ним можно обходиться, а как — нет. Такие границы индивидуальны, но есть и общепринятые законы: на работе люди трудятся, а личной жизнью занимаются за пределами офиса.

«Поскольку ощущение личных границ индивидуально, то возникают случаи, когда кто-то нарушает невидимые глазу преграды, здесь важно ясно сформулировать свою позицию и оборвать неуместное намерение, без торга. Стыдливая улыбка и попустительское отношение к обидчику только ухудшат ситуацию», — подчеркнула Толстухина.

Как отметила психолог, со временем постоянно присутствующее унижающее поведение и неприятные чувства могут вылиться в депрессивное настроение женщины или в неконтролируемую агрессию, которые повлияют уже и на другие сферы жизни.



«К сожалению, стресс и неконтролируемое давление жизни иногда могут приводить к тому, что некто ищет безобидную жертву, за счет которой мог бы восстановить свое поврежденное самоуважение, демонстрируя власть. Раньше такие вопросы могли решаться в профсоюзах. В развитых корпоративных культурах есть этические комитеты или аналогичные функции в HR-отделах», — рассказала специалист.

По ее словам, зачастую руководство высшего уровня заинтересовано в положительном образе компании на конкурентном рынке, поэтому старается не допустить конфликтных ситуаций, связанных с домогательствами.

«В любом случае, если вы сталкиваетесь с неприемлемыми домогательствами — об этом нужно говорить», — резюмировала Толстухина.

В октябре 2021 года был проведен социологический опрос, показавший отношение россиян к тем или иным аспектам интимных отношений. В частности, поднималась тема разницы между домогательствами и флиртом. Как показал опрос, не все мужчины считают активное сопротивление женщины отказом — 25% мужчин назвали это элементом флирта.