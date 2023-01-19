Соболь попытался украсть батон хлеба в бурятском заповеднике

К сотрудникам Баргузинского заповедника в Бурятии пробрался соболь. Видео с ним записала 19 января государственный инспектор Юлиана Трофимова.

Животное пробралось в здание и на глазах людей принялось искать еду. В одной из коробок соболь нашел целый батон белого хлеба. Несмотря на то что мучное изделие было достаточно тяжелым для зверька, он сбросил его на пол и попытался утащить.

В этот момент соболя спугнул другой инспектор. Хищник спрятался за электрогенератором, а потом сбежал, бросив свою добычу.

1 ноября прошлого года лиса пришла в поселок Боровский Тюменской области. Животное бегало по улицам два дня и попало на видео. Авторы ролика не исключили, что лиса была домашней, убежала из дома, заблудилась и испугалась.