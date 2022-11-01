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Лиса пришла в поселок под Тюменью

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В Тюменской области жители поселка Боровский увидели лису рядом с проезжей частью. Они утверждают, что животное бегает по сельским улицам уже второй день. Видео со зверем появилось в соцсетях.

Авторы ролика не исключают, что лиса домашняя, убежала из дома, заблудилась и испугалась.

Портал «Наш город» пишет, что жители села Уват Тюменской области также рассказывали о лисе-попрошайке. Животное, выпрашивающее еду, заметили у местного придорожного кафе.

А в начале сентября лису заметили в районе железнодорожного вокзала в Тюмени. Она поселилась у гаражей во дворе одного из домов.

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