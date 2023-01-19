Минцифры выступило против блокировки YouTube в России

В Минцифры по-прежнему не поддерживают блокировку видеохостинга YouTube на территории России. Об этом 19 января заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Позиция Минцифры по этой части не поменялась», — сказал он журналистам.

До этого, 28 сентября, Шадаев заявил, что планов закрывать YouTube в России не было.

24 мая генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки заявила, что YouTube намерен продолжать работу в России. По ее словам, на фоне российской спецоперации по защите Донбасса сервис считает нужным оставаться в РФ и предоставлять россиянам «независимые новости».

В апреле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка.

Он назвал сервис качественным и отлично сделанным, но, по его мнению, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.