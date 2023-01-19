Житель Воркуты отдал мошенникам более 700 тыс. рублей

Житель Воркуты 1974 года рождения обратился к правоохранителям с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 733 тыс. рублей. Об этом пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Потерпевшему позвонили неизвестные, которые представились полицейскими. Для связи они использовали подменный номер телефона. Мошенники заявили, что на имя мужчины якобы пытаются незаконно оформить кредит. Для предотвращения последствий они порекомендовали взять «зеркальный» заем и перевести деньги на «безопасный счет».

Воркутинец выполнил все инструкции и перевел мошенникам сбережения в размере 500 тыс. рублей и заемные средства. Общая сумму составила 733 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Пскове мошенники убедили мужчину оформить кредит на 2 млн рублей. Потерпевший перевел средства на «резервный» счет.