Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Курковой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бэллы Курковой, сообщил 19 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин направил телеграмму c соболезнованиями в связи с кончиной Бэллы Курковой», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Также соболезования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает пресс-служба главы региона в Telegram-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, всем, кому она была дорога. Бэлла Алексеевна Куркова — легенда нашей страны. Она сочетала в себе талант журналиста и политического деятеля. В истории российской журналистки она останется в числе первооткрывателей. <…> Светлая ей память», — сказал Беглов.

Советская и российская тележурналистка, экс-глава Пятого канала Бэлла Куркова умерла в возрасте 87 лет в больнице в Санкт-Петербурге в ночь на 19 января. Причина смерти не сообщается.

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Ирина Тайманова в беседе с «Известиями» назвала Куркову партизаном и разведчицей телевидения. Кроме того, собеседница издания отозвалась о журналистке, как о яркой, неповторимой личности, добавив, что ее смерть — это потеря целой эпохи российского телевидения.

Журналистка, телеведущая Ника Стрижак заявила «Известиям», что Куркова была удивительным и непростым человеком, она останется в истории телевидения.

Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.