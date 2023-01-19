Режиссер Тайманова назвала умершую журналистку Куркову партизаном телевидения

Советская и российская тележурналистка Бэлла Куркова была партизаном и разведчицей телевидения, а также яркой, неповторимой личностью. Ее смерть — это потеря целой эпохи российского телевидения, заявила «Известиям» заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Ирина Тайманова в четверг, 19 января.

«Бэлла Алексеевна Куркова. Я помню все фазы ее становления, потому что я пришла совсем девчонкой на телевидение, и Бэлла в этот момент работала активным и очень энергичным корреспондентом. Она действительно собирала абсолютно различные сведения оперативно, емко и профессионально», — подчеркнула она.

По словам Таймановой, у Курковой была потрясающая энергетика. Она брала интервью у всех глав города, а также у первого президента РФ Бориса Ельцина. При этом для журналистки не было разницы между беседой с обычным человеком и главой государства.

«Она была одинаково профессиональна, корректна и энергична, я бы даже сказала — напориста. Ее материалы всегда были содержательны, у нее не было пустых диалогов, пустых интервью. Бэлла была человеком времени, она очень хорошо чувствовала любое время. <...> И, поскольку она первой организовала [программу ] «Пятое колесо» — яркое, событийное явление ленинградского телевидения, она во многом была первой, разведчицей нового, нового типа телевидения, нового формата. Она часто открывала на телевидении свои какие-то особые ниши», — отметила собеседница «Известий».

Она также выразила сожаление в связи с тем, что в последние годы Куркова болела и плохо себя чувствовала.

«Бэлла — человек, перед которым нужно поклониться, снять шляпу и сказать, что от девчонки-корреспондента она стала огромной личностью российского телевидения. <...> Мы потеряли эпоху российского телевидения, Бэллу Алексеевну Куркову, которую трудно забыть, потому что она была партизаном телевидения, она была разведчицей телевидения, она была мэтром телевидения и она была яркой, неповторимой личностью», — добавила Тайманова.

О смерти журналистки стало известно 19 января. Экс-глава «Пятого канала» Бэлла Куркова умерла на 88-м году жизни. Причины не уточняются.

Как в беседе с «Известиями» заявила журналистка, телеведущая Ника Стрижак, Куркова была удивительным и непростым человеком, она останется в истории телевидения.

Бэлла Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.