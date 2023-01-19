Магазин на Урале заплатит пенсионерке 200 тыс. рублей за перелом спины

В городе Ревде в Свердловской области суд обязал магазин заплатить пенсионерке 200 тыс. рублей в качестве компенсации. Пожилая женщина получила множественные травмы, в том числе перелом позвоночника, упав на крыльце при заходе в магазин.

Как сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на региональную прокуратуру, инцидент произошел 23 февраля 2021 года. Позже женщина обратилась в суд. Прокурор потребовал моральную компенсацию в пользу пострадавшей. Городской суд с мнением надзорного ведомства согласился.

Ранее юрист рассказал, как получить компенсацию за травмы из-за падения снега с крыши. Адвокат посоветовал сразу же зафиксировать факт происшествия и обратиться в правоохранительные органы. Полиция должна принять у него заявление о правонарушении.