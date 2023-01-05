Юрист Цуканов рассказал о получении компенсации за травму от падения снега с крыши

Юрист Олег Цуканов 5 января рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как получить компенсацию за травмы из-за падения снега с крыши.

Адвокат посоветовал сразу же зафиксировать факт происшествия и обратиться в правоохранительные органы, полиция обязана принять заявление о ЧП.

«Если человек в состоянии вызвать наряд полиции, он должен это сделать. Полиция должна принять у него заявление о правонарушении», — заверил специалист.

Цуканов пояснил, что если инцидент не относится к компетенции полиции, то правоохранители направляют информацию в другие соответствующие органы. К примеру, в жилищную инспекцию. После этого регистрируется факт падения снега или сосулек с кровли.

«И даже если участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, всё равно само событие будет зафиксировано», — подчеркнул правозащитник в интервью.

Любые бумаги из больниц станут официальным подтверждением получения травмы. Кроме того, врачами будут определены характер и тяжесть повреждения, дополнил специалист.

«Должны быть доказательства из травмпункта и любые материалы работы с лечебными учреждениями, которые определяют объем повреждений, причиненный человеку», — сказал эксперт.

Как заявил Цуканов, если снег или сосульки обрушились с жилого дома, ответственность за это несет управляющая компания, товарищество собственников жилья или индивидуальный предприниматель. Однако при падении снега и льда с других зданий за компенсацией следует обращаться к юридическим лицам, на чьем балансе находится здание.

Размер компенсации в каждом случае определяется индивидуально, заявил адвокат.

Если же пострадавший скончается или получит тяжкий вред здоровью, в этом случае уже может быть привлечен Следственный комитет России.

В Санкт-Петербурге пенсионерка добилась выплаты компенсации морального вреда за ее падение в магазине. Пожилая петербурженка травмировалась из-за отсутствия коврика при входе. Она запнулась за край выбоины на входе, где должен лежать коврик, упала и ударилась головой и коленом о дверь. У сотрудников магазина пострадавшая узнала, что коврика нет уже несколько месяцев. За это время травмы получили еще несколько человек, в том числе дети. Коврик постелили на следующий день после падения пенсионерки.