На Сахалине зафиксировали температурный рекорд

Впервые за 67 лет на Сахалине, в городе Оха, ночью столбики термометров опустились до –44,9 °C. В 1956 году в поселке Тымовское было зафиксировано –43,7 °С, сообщает телеканал «Известия». По прогнозам синоптиков в северных районах Сахалина в ближайшие два дня сохранится мороз. К выходным ожидаются потепление и снегопад.

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