Спасатели потушили пожар на территории церкви в Москве
Пожар на территории церкви в Москве ликвидирован. Об этом 19 января сообщили в ГУ МЧС по столице.
«Произошло возгорание на площади 100 кв. м. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении.
По данным «Известий», пострадал сотрудник церкви, его госпитализировали.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
О пожаре на территории церкви на Кронштадском бульваре стало известно ранее в этот день. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой.