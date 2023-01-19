Спасатели потушили пожар на территории церкви в Москве

Пожар на территории церкви в Москве ликвидирован. Об этом 19 января сообщили в ГУ МЧС по столице.

«Произошло возгорание на площади 100 кв. м. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», пострадал сотрудник церкви, его госпитализировали.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

О пожаре на территории церкви на Кронштадском бульваре стало известно ранее в этот день. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой.