Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФРГ отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами
Спорт
НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым
Мир
В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении
Происшествия
Рыболовецкий траулер потерял ход в Охотском море
Общество
Около 4 тыс. человек дежурят на крещенских купаниях в Подмосковье
Мир
США не уведомили посольство РФ об аресте россиянина Легкодымова
Происшествия
Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой в республике
Мир
Число погибших в результате наводнения на Филиппинах достигло 33
Общество
Спасатели потушили пожар на территории церкви в Москве
Армия
Вертолет Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» провел разведку в Атлантике
Мир
Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США по теме Крыма
Общество
Большинство россиян возлагают ответственность за состояние экологии на бизнес

Спасатели потушили пожар на территории церкви в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на территории церкви в Москве ликвидирован. Об этом 19 января сообщили в ГУ МЧС по столице.

«Произошло возгорание на площади 100 кв. м. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», пострадал сотрудник церкви, его госпитализировали.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

О пожаре на территории церкви на Кронштадском бульваре стало известно ранее в этот день. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023