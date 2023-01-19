В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств

В России возник дефицит картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Об этом «Известиям» рассказал один из пользователей таких девайсов.

В том, что на полках офлайн-магазинов количество наименований расходных материалов значительно уменьшилось, издание убедилось, посетив несколько крупных торговых точек. В онлайн-магазинах и на маркетплейсах заказы на картриджи принимаются, но сроки доставки составляют более трех недель.

Дефицит расходников, который обозначился после новогодних каникул, признает и сотрудник одной из розничных сетей. По его словам, закупки перед Новым годом значительно выросли, а новые картриджи еще не завезли.

Проблемы с поставками картриджей стали ощущаться еще перед Новым годом — из продажи исчезла часть наименований, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас зачастую нужную «чернильницу» можно получить только по заказу, а это не быстро, подтверждает он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин знает о дефиците картриджей. Он связан с логистическими проблемами — дистрибьюторы в конце декабря не успели завезти достаточное количество расходных материалов, объясняет эксперт. По его сведениям, в дефиците картриджи для принтеров и МФУ бренда HP, и таких японских производителей, как Canon и Epson. В то же время не наблюдается проблем с поставками расходных материалов для устройств печати Brother и Xerox, добавил эксперт.

Эксперты и участники рынка советуют пользователям оргтехники покупать совместимые, то есть неоригинальные картриджи компаний, не имеющих отношения к известным брендам принтеров. Правда, некоторые из устройств печати могут работать только с фирменными расходниками, уточняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Другой выход из сложившейся ситуации эксперт видит в переходе пользователей на китайские марки принтеров и многофункциональных устройств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Непечатное слово: в РФ возник дефицит оригинальных картриджей для принтеров