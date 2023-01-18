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В Петербурге запустили салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады
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Салют в Петербурге в честь 80-й годовщины прорыва блокады

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