Илон Маск назвал ВЭФ в Давосе «неизбранным мировым правительством»

Предприниматель из США и владелец Twitter Илон Маск создал опрос, в котором предложил пользователям соцсети ответить, должен ли Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе контролировать мир. Голосование появилось на его личной странице в Twitter 18 января.

Сам Маск считает, что форум стал «неизбранным мировым правительством», которое не устраивает людей. По состоянию на 22:10 мск, 86,2% пользователей ответили «нет», всего в опросе поучаствовали 995 тыс. человек.

Еще в конце декабря владелец Twitter сообщал, что отказался от приглашения посетить событие, так как оно было «слишком скучное».

В Давосе 17 января стартовала деловая повестка ВЭФ. Свое мнение о шансах на «сотрудничество во фрагментированном мире» высказывают представители Евросоюза (ЕС), КНР и США. Форум продлится до 20 января.