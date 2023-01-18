Трехлетняя девочка погибла под колесами автогрейдера в Удмуртии

Трехлетняя девочка погибла под колесами автогрейдера при уборке снега в Удмуртии. Об этом сообщила в среду, 18 января, пресс-служба УГИБДД МВД по региону.

По предварительной информации, 54-летний водитель автогрейдера совершил наезд при движении задним ходом, не заметив девочку и ее маму, которые двигались по обочине дороги.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила смертельную травму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду на улице Молодежной в селе Большая Уча Можгинского района республики.

Мать девочки также получила травмы, она была доставлена в одну из местных больниц.

Ранее, 23 декабря, ребенка в Уфе госпитализировали после падения наледи с крыши. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.