Медведь напал на лыжника в Приморском крае

В городе Партизанске Приморского края медведь напал мужчину, катавшегося на лыжах. Об этом 18 января сообщил представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.

«Мужчина надел лыжи и пошел прогуляться. Неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске. У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице», — рассказали в ЕДДС «РИА Новости».

Нападение произошло в частном секторе рядом с лесом. Мужчине удалось самостоятельно добраться до дома, после чего он был госпитализирован.

Ранее, 13 января, две жительницы Петропавловска-Камчатского забрались на дерево, спасаясь от медведя. Когда опасность миновала, они попытались спуститься, но не смогли. На выручку им отправили дежурную смену поисково-спасательного отряда.