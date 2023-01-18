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Не всякая форма к лицу

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко — о том, почему в отказе защитника «Филадельфии» Проворова от ЛГБТ-джерси нет ничего криминального
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Иван Проворов, выступающий в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз», угодил в грандиозный скандал в США, который рано или поздно должен был случиться с кем-то из наших хоккеистов. Россиянин отказался надевать свитер с радужными цветами и не вышел на предматчевую раскатку, проигнорировав акцию клуба в поддержу сексуальных меньшинств. Комментируя свое решение уже после матча, Проворов отметил, что оно связано с его религиозными убеждениями.

Такой поступок вызвал шквал негодования у западной общественности, однако нашлось и немало тех, кто не просто понял и принял решение хоккеиста, а даже поддержал его за твердую позицию. В том числе и главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла. Он, к удивлению многих, не стал убирать защитника из состава, а после игры и вовсе выразил хоккеисту уважение за следование своим принципам. Как этот эпизод скажется на дальнейшей карьере Проворова в НХЛ, покажет время, но в поступке Ивана совершенно точно нет ничего противозаконного. Хотя бы потому, что каждый человек имеет право на свое мнение.

Отношения Ивана Проворова с «Флайерз» и без того были довольно непростыми. 26-летний хоккеист выступает за «Филадельфию» с 2016 года, он был выбран клубом под седьмым номером драфта НХЛ – 2015. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах. Уже не первый месяц ходят слухи о том, что Проворов недоволен системой игры, менеджерами и просит обмена. Из офиса «летчиков» намекают, что не в восторге от игры российского защитника, но при этом в клубе отношения с хоккеистом в открытую не рвут, а даже думают о продлении контракта, который будет действовать еще полтора сезона.

Произошедший скандал не идет на пользу ни одной из сторон. В ближайшие дни «Филадельфии» предстоит объясняться перед общественностью. Скорее всего, придется потратиться на взнос в какой-нибудь фонд. Тяжело придется и самому хоккеисту. Теперь Проворова будут постоянно спрашивать про «демарш», а на клуб станут давить сумасшедшие организации, в том числе и через спонсоров, призывая не закрывать глаза на случившееся.

Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла поддержал игрока. Заявил, что у Ивана собственные убеждения, так что ему даже не пришло в голову оставить хоккеиста в запасе. В матче против «Анахайма» Проворов провел на льду 23 минуты, заработал показатель полезности «плюс 1», сыграв в меньшинстве почти четыре минуты. Но аргументы Тортореллы просто не услышат. Сейчас на Ивана могут спустить всех собак. И ситуация неоднозначная. Это же была акция клуба. А именно клуб платит Проворову зарплату, и хоккеист обязан участвовать в таких мероприятиях. Кроме того, вся команда вышла на раскатку в радужных майках. Наверняка какие-то игроки тоже были не в восторге, но подчинились.

Однако Проворов имеет полное право не поддерживать движение ЛГБТ. По любым причинам. И называть его гомофобом никто не вправе. В конце концов, он ведь не ходит на погромы, не делает в отношении меньшинств ничего плохого. Человек просто не хочет участвовать в непонятной акции, которая противоречит его жизненным принципам и убеждениям. И никто не должен заставлять его менять свое мнение. Считается, что США — свободная страна.

Но проблема в том, что сейчас в США общественные установки существенно сместились от тех, что когда-то принято было считать демократическими. Неучастие в таких акциях приравнивается к открытому демаршу, что совсем неправильно. Отметим последовательность Ивана. Он ведь не первый раз попадает в похожую историю.

Недавно у всех российских игроков спрашивали, что они думают о конфликте между Украиной и Россией. Проворов вскипел на пресс-конференции, заявив, что «он свои мысли оставит при себе, у него могут спрашивать только какие-то вопросы, касающиеся хоккея». Этим он разозлил журналистов, но формально Иван был прав. Про хоккей он же не отказывается говорить.

Остается надеяться, что «Филадельфия» выберет правильную тактику выхода из скандала. В конце концов, Проворову и правда религия не позволяет поддерживать такие движения. И относитесь к нему соответствующе, если вы уважаете всех. Но, кажется, замять и забыть это не удастся. У хоккеиста теперь будут серьезные проблемы. Не исключено, что его попытаются выдавить из лиги, хотя он и не нарушал никаких законов. Хочется верить, что до этого не дойдет.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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