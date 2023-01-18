Путин пообещал поддержку поставляющим иностранным компаниям продукцию предприятиям

Президент России Владимир Путин пообещал государственную поддержку предприятиям, которые не получают деньги в полном объеме за поставку своей продукции иностранным компаниям. Об этом он заявил 18 января в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

«Есть еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Речь идет о том, что некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем», — подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, на фоне того, что поставки вооружений и снаряжения для Вооруженных сил (ВС) РФ стали, в данный момент, главной задачей, власти России анализируют возможность оказывать новые формы поддержки для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

«Она постоянно оказывается. Мы по нескольким направлениям работаем, деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве. В общем, здесь очень много направлений поддержки», — пояснил президент, добавив, что снабжение иностранных покупателей сейчас стало второстепенной задачей.

Он добавил, что из-за того, что главной задачей стало снабжение ВС РФ, возник ряд вопросов, требующих особого внимания со стороны властей страны.

Глава государства также отметил, что у российских предприятий есть возможность заместить продукцию иностранных производителей, принявших решение уйти с рынка РФ.

«После того как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли. Конечно, это не значит, что мы можем производить всё, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен», — пояснил Путин.

Президент отдельно отметил, что, проводимая ВС РФ специальная военная операция (СВО) не является причиной снижать производство гражданской продукции на предприятиях ОПК. Путин заявил, что треть продукции, производимой на таких предприятиях, должна иметь гражданское назначение.

В заключении глава государства выразил уверенность в том, что такие крупные концерны, как «Алмаз-Антей» будут в получать все больше заказов и продолжат развиваться.

Ранее в этот день Путин посетил Обуховский завод, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», и побеседовал с рабочими предприятия. Глава государства поздравил рабочих с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Он отметил, что это событие не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России.

Президент также заявил о том, что вопрос об освобождении призывников-срочников, работающих в сфере ОПК, обсуждается и в скором времени он будет решен. Он отметил, что на фоне того, что продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, то сейчас изучается возможность предоставить отсрочку и тем [специалистам в сфере ОПК], кто должен призываться на срочную военную службу.

До этого, 17 января, президент заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Он также поблагодарил всех работников оборонных предприятий «за напряженный, ответственный труд».