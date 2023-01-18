В одном из парков Петербурга нашли голову в пакете
В парке в Красносельском районе Петербурга нашли голову. Об этом сообщает 18 января телеканал «78» в Telegram-канале.
Отмечается, что голова была завернута в пакет, который находился под кустом.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На прошлой неделе вблизи электроподстанции в подмосковном городе Кашире электромеханик обнаружил часть человеческой ноги. Позже прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию и нашли фрагмент руки, а также голову, которая была завернута в полимерный пакет.