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Стоматолог назвала способы избавиться от темного налета на зубах

Стоматолог Мартынова: снизить количество зубных отложений и темного налета поможет только профессиональная гигиена
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Зубные отложения могут появляться из-за курения, неправильной гигиены и других причин. О том, как избавиться от темного налета на зубах в беседе с «Известиями» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.

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Она пояснила, что зубная эмаль обладает достаточной проницаемостью — это свойство необходимо для ее насыщения минералами, кальцием и фосфатами. При накоплении углеводов, бактериальных токсинов, органических кислот проницаемость эмали резко увеличивается. Также скорость проникновения красящих компонентов в эмаль возрастает при повышении температуры в ротовой полости.

«Сигаретный дым содержит никотин и другие химические компоненты, которые попадают в полость рта при вдыхании горячего дыма. При взаимодействии с белками слюны продукты горения образуют сульфат кадмия, который оседает на поверхность зубов в виде желтого пигмента, проникая в глубокие слои. Но налет на зубах после курения образуется не из-за дыма и красящих веществ в нем. Поэтому надо понять причины его возникновения, чтобы разобраться, чем удалить», — отметила стоматолог.

Как указала Мартынова, после приема пищи на поверхности зубов и между ними образуется налет из остатков пищи и бактерий. Если качественно не удалять налет несколько дней, его слой уже нельзя будет снять в домашних условиях при помощи зубной щетки.

«Смолы, входящие в состав сигарет, обладают значительной вязкостью и достаточно быстро пропитывают налет. Затем плотность и твердость налета увеличивается, усиливается потемнение эмали. Воспаление десен развивается уже через две недели после появления зубных отложений», — уточнила врач.

При этом она подчеркнула, что домашние способы, например приложить дольку лимона, обработать содой или маслом чайного дерева, не принесут результата. Наоборот, добавят чувствительности и усугубят повреждение эмали. Только профессиональная гигиена полости рта, как минимум два раза в год, позволит минимизировать количество зубных отложений и темного налета.

«Полоскание полости рта после каждого приема пищи, чая, кофе, сигареты снизит концентрацию пигмента. Профессиональное отбеливание зубов необходимо проводить только по показаниям. Стоматолог поможет скорректировать навыки самостоятельной гигиены. Подбор щетки, пасты и дополнительных средств, улучшит стоматологическое здоровье в целом», — рекомендовала Мартынова.

Ранее, в декабре, стоматолог дала советы по сохранению здоровья зубов в пожилом возрасте. Так, этому способствует правильное питание, подбор средств для очищения зубов и своевременная диагностика проблем прикуса.

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