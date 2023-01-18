Три человека пострадали в результате ДТП в Томской области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Томской области Травмы получили два пожилых человека и несовершеннолетняя девушка.
Авария произошла на дороге Томск – Аникино – Ярское. По предварительной версии, 60-летний водитель Toyota не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi. Травмы получили водитель Toyota, его 16-летняя пассажирка, а также 70-летняя пассажирка Mitsubishi. Об этом сообщает РИА «Томск».
Пострадавшие были доставлены в больницу.
В Татарстане легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком на трассе Р-241. Водитель иномарки скончался в больнице.