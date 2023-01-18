Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Татарстане
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Р-241 в Верхнеуслонском районе Татарстана. Один человек получил смертельные травмы.
Авария произошла недалеко от поселка Октябрьскогоий. По данным ГИБДД, 61-летний водитель автомобиля Nissan допустил выезд на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Автомобилиста зажало внутри салона. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где он скончался от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка.
Днем ранее сообщалось о столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Тюменской области. Травмы получили мужчина и девочка-подросток.