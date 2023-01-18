Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО

Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО

2023-01-18 11:16:27

2023-01-18 11:16:27

2023-01-18 11:16:27

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