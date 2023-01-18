В RuStore стали доступны платные приложения

В цифровом магазине RuStore стали доступны платные приложения. Прежде всего — это игры, рассказали создатели маркетплейса. Пользователи могут оплатить покупку российской банковской картой, через систему быстрых платежей или со счета мобильного телефона, передает телеканал «Известия». В компании уверены — мера поможет привлечь часть аудитории Google Play. Сервис RuStore был запущен в мае 2022 года, на площадке представлены около 3 тыс. разработчиков. Уже в ноябре прошлого года ежемесячная аудитория маркетплейса составила 7 млн пользователей.

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