Кадыров заявил о взятии бойцами «Ахмата» опорного пункта ВСУ в ДНР

Бойцы полка спецназа «Ахмат» взяли большое количество украинских военных в плен при занятии опорного пункта в Донецкой Народной Республики (ДНР) на марьинском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале 17 января.

«Бойцы полка спецназначения «Север-АХМАТ» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен», — написал Кадыров, добавив, что под неприятельским артобстрелом бойцы полка оказали первую помощь пленным.

По его словам, взятый рубеж обороны является «стратегически важным и его взятие является существенным успехом на марьинском фронте».

Кадыров поблагодарил бойцов полка «Ахмат» «за блестящую, тактически спланированную и проведенную операцию».

18 января российские танкисты 5-й бригады 1-го армейского корпуса рассказали о ходе штурма Марьинки и Красногоровки. По их словам, эти два населенных пункта — важнейшие узлы обороны противника на юго-запад от Донецка. Оттуда идут не прекращающиеся годами обстрелы Петровского района столицы ДНР. Они отметили, что танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении уже давно не было видно, а в последнее время снизилась и активность расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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