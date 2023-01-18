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В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов

В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов, задерживаются два поезда
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Creativ Studio Heinemann
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В Амурской области сошли с рельсов 22 грузовых вагона. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги в среду, 18 января.

Инцидент произошел в Сковородинском районе Приамурья на перегоне Джиктанда – Талдан. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы экологической безопасности также нет. Сумма материального ущерба уточняется, отмечает сайт aif.ru.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи для ликвидации последствий аварии.

Причины ЧП устанавливаются. Движение по перегону было временно приостановлено, сообщает телеканал «Звезда».

Из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, сообщает телеканал «360».

Пассажиров задержанных поездов обеспечат дополнительным питанием, пишет НСН. Кроме того, в вагонах поддерживается нормативный температурный режим. Поезда будут задержаны до устранения последствий аварии.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб под руководством начальника ЗабЖД Владимира Антонца.

В конце декабря в Амурской области возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов локомотива и двух вагонов с углем. Инцидент произошел 3 декабря на 7494-м км пикета 1 на станции Магдагачи.

Опрокидывания не случилось, но были повреждены стрелочный перевод, сам локомотив и вагоны, опоры линии электропередачи. Ущерб составил более 1 млн рублей.

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