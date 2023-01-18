Трансферное кино: окажется ли Дзюба в РПЛ, а Баринов в Турции

Трансферное окно в Европе и Российской премьер-лиге в самом разгаре. Артем Дзюба может оказаться в «Торпедо», «Спартак» подобрал нового защитника, «Бешикташ» хочет подписать капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, а Арсен Захарян по-прежнему может оказаться в «Челси». «Известия» обсудили главные сделки зимы с экспертами.

Дзюба и «Торпедо»

Артем Дзюба продолжает создавать инфоповоды о своем новом клубе чуть ли не каждый день: форвард не задержался в турецкой «Адане Демирспор» и ищет себе команду уже в России.

Больше всего слухов связано с переходом экс-капитана сборной в «Торпедо»: по данным «Р-Спорт», идеолог приглашения Дзюбы в клуб — президент Илья Геркус. При этом главный тренер Андрей Талалаев не уверен, что игрок поможет «Торпедо» сохранить прописку в элите. При этом он способен негативно повлиять на обстановку в команде. В руководстве клуба пока нет единого мнения о том, нужен ли команде Дзюба.

— В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем, — сказал «Известиям» и.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский.

А Илья Геркус в беседе со «Спорт-Экспрессом» не исключил, что игрок все-таки перейдет в клуб: «На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем».

Баринов интересен «Бешикташу»

Полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов может попробовать свои силы в Турции: хавбеком предметно интересуется «Бешикташ». Об этом сообщил гендиректор турецкого клуба Сейчун Казанчи.

«В ближайшее время «Бешикташ» направит «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — один из игроков, за которыми мы внимательно следим», — сказал он «Чемпионату».

По словам агента Баринова, на трансфере настаивает главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш. Турки готовы рассмотреть как вариант полноценного перехода, так и аренды с правом выкупа.

По данным «Спорт-Экспресса», «Локомотив» просит за трансфер футболиста €6 млн, а «Бешикташ» рассчитывает на меньшую сумму отступных. Пока клубы находятся в переговорах. Но сам факт интереса к российскому игроку показателен: в Турции из числа россиян уже играют Магомед Оздоев и Федор Кудряшов. К этой компании вполне может присоединиться и Баринов.

— Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, надо работать в «Локомотиве», а я главный тренер «Ференцвароша», — сказал «Известиям» Станислав Черчесов, работавший с Дмитрием в сборной России. — Но могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига — это серьезное испытание, однако Дмитрий — парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова.

«Спартак» отпускает Рассказова

Московский «Спартак» почти договорился о трансфере португальского защитника Томаша Тавареша из «Бенфики», который играл в «Базеле» под руководством нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанец настаивает на подписании новичка, чьи возможности хорошо знает.

Издание Record отмечает, что сделка близка к завершению. Тавареш с мая прошлого года не играл из-за травмы крестообразных связок, но уже восстановился и, судя по всему, готов попробовать свои силы в России.

— Я знаю этого игрока, это хороший и молодой защитник, — отметил в разговоре с «Известиями» футбольный агент Паулу Барбоза. — Он перспективный футболист, но я сомневаюсь, что в ближайшее время он начнет сразу играть в «Спартаке». У него была тяжелая травма. Как вложение на будущее для клуба — это интересный вариант. Он мало играл в «Бенфике», поэтому в России он сможет обрести необходимую игровую практику.

Португалец играет на позиции правого защитника, поэтому «Спартак» расстанется с другим игроком этого амплуа — Николаем Рассказовым. Россиянин уже работает с «Крыльями Советов» на зимних сборах. По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» предложил самарцам подписать Рассказова «почти бесплатно».

Перейдет ли Захарян в «Челси»

Продолжается сага с участием Арсена Захаряна и «Челси»: хавбек «Динамо» по-прежнему интересен лондонскому клубу, но этот вариант для него не приоритетный. Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

— «Челси» всё еще заинтересован в подписании Захаряна, это точно. Это один из талантов, за которыми клуб следит. Но сейчас «Челси» работает над большим количеством сделок. Не всё удается сделать быстро, это совершенно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси», — подтвердил журналист.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб уже оформил несколько переходов: подписал хавбека Андрея Сантоса, защитника Бенуа Бадиашиле, нападающего Давида Фофана, а самыми громкими стали трансферы Михаила Мудрика за €100 млн и арендованного у «Атлетико» Жоау Феликса.

Судя по всему, этот сезон Захарян доиграет в «Динамо», о чем намекнул и сам футболист. «Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону», — сказал Арсен в интервью СЭ перед стартом зимних сборов.