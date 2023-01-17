В Тюмени потребовали расторгнуть брак пары после смены пола супруга

Прокуратура Тюмени направила иск в суд о расторжении брака пары, в которой один из супругов сменил пол. Об этом во вторник, 17 января, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Прокуроры выяснили, что 33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлении о смене пола с мужского на женский. После этого представители надзорного ведомства решили обратиться в суд.

«Согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что назначено предварительное судебное заседание, пишет «Газета.Ru».

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды в России ЛГБТ, педофилии и смены пола.