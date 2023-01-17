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Участник «Песни года» изрезал жену ножом в Подмосковье

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Фото: youtube.com
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В Московской области участник фестиваля «Песня года 97» Игорь Кондуракий напал на 54-летнюю супругу и изрезал ее ножом. Об этом 17 января сообщает агентство REGNUM.

Преступление произошло утром 14 января в городе Красногорске. В полицию позвонила пострадавшая и заявила, что муж несколько раз ударил ее ножом. Прибывшие в квартиру сотрудники задержали мужчину, женщина же была госпитализирована с ранением груди и шеи.

По словам медиков, у пострадавшей были задеты легкие, сердце и аорта. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что инцидент произошел из-за ссоры.

Сейчас в отношении Кондуракого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Сообщается, что в период 2000-х годов артист являлся популярным исполнителем шансона, а также писал песни многим поп-звездам. С одной из песен он выступал сам на «Песне года 97».

Ранее, 8 января, повар во время конфликта убила ножом коллегу в ресторане в Мытищах. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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