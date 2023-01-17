Российские разработчики выпустили трейлер компьютерной игры Vasilisa and Baba Yaga

Российские разработчики показали дебютный трейлер новой компьютерной хоррор-игры под названием Vasilisa and Baba Yaga, основанную на сказке про Василису прекрасную.

Игра разработана российской независимой студией из Санкт-Петербурга Baba Yaga Games. Сюжет игры основан на сказке про Василису Прекрасную, по которому она отправляется в лес к Бабе-Яге, чтобы попросить волшебную силу.

Студия Baba Yaga Games была основана в 2016 году и состоит из двух разработчиков: Аси Юриной и Любы Нурмухамбетовой. На сегодняшний день у студии выпущено две игры: «И снова весна» и «Одноглазый Кутх».

В середине декабря прошлого года сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует в феврале подготовить федеральный проект, предполагающий поддержку российских разработчиков игр.