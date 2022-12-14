Правительство РФ собирается поддержать российских разработчиков игр

Российских разработчиков игр поддержит правительство. Для этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует в феврале подготовить федеральный проект, передает телеканал «Известия». Министерство науки и высшего образования в свою очередь разработает новые программы высшего и среднего специального образования для обучения программистов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.