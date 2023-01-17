Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 53%, по данным Роспотребнадзора. За вторую неделю 2023 года в стране зарегистрировано 893 тыс. случаев заболеваний. У 76 % обратившихся пациентов диагностировали грипп, передает телеканал «Известия». На смену свиному гриппу приходит вирус гриппа Б, который переносится легче, утверждают врачи. Роспотребнадзор: пик сезонной заболеваемости ожидается в феврале.

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