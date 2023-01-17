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Москвичам озвучили прогноз погоды на вторую половину зимы

Вильфанд: до конца зимы в Москве ожидается очень неоднородная погода с перепадами температур
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Очень неоднородная погода с перепадами температур ожидается в Москве до конца зимы. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 17 января.

Как напомнил специалист, первая половина зимы сопровождалась периодами аномального тепла и резкого похолодания.

«Вот такая погода продлится до конца зимы — очень неоднородная, количество оттепелей будет больше, чем обычно, точно так же, как в декабре и январе. Но и количество понижений температуры ниже 15 градусов тоже будет превышать обычные характеристики, а в целом будет около нормы», — рассказал он.

По словам Вильфанда, этой зимой также прогнозируются снежные периоды.

В ходе пресс-конференции синоптик также рассказал о погоде в Москве на Крещение, 19 января. Так, прогнозируется очень теплая погода с температурой до +5, при этом из-за высокой влажности и сильного ветра она будет ощущаться как более холодная. При этом, по словам синоптика, это тепло «не вызывает отклика в душе», потому что воздух будет насыщен влагой, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.

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