Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка

Президент России Владимир Путин 17 января заявил, что стране нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. По его словам, этот процесс необходимо максимально ускорить.

«Нужно отказаться от экспорта кругляка (Круглый лес. — Ред.), и поставлять всё на внутренний рынок — продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сейчас этот процесс должен максимально ускориться. Для этого есть все объективные основания и возможности», — пояснил президент.

По его словам, ситуация в лесопромышленном комплексе остается непростой. Только по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. Больше всего от этого пострадали предприятия на Северо-Западе России.

При этом Путин подчеркнул необходимость сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, в том числе, за счет стимулирования внутреннего спроса на их продукцию и углубления переработки сырья на отечественном оборудовании.

Резюмируя, президент отметил, что вопросу в лесопромышленном комплексе необходимо посвятить отдельное совещание.

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