В Дагестане школьница изрезала ножом одноклассницу на уроке

В Дагестане ученица 9-го класса изрезала ножом одноклассницу. По данным «Известий», инцидент произошел на уроке алгебры.

Школьница внезапно набросилась на одноклассницу и несколько раз ударила ее ножом. Пострадавшую госпитализировали.

Позже нападавшая призналась в содеянном, ее задержали.

13 октября 2022 года в Симферополе в школе № 21 ученик 11-го класса несколько раз ударил ножом своего сверстника. Пострадавший, который также учится в 11-м классе, был госпитализирован.