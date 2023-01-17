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Батуты в Томске не починят после ухода из России их производителя

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В Томске пока не удается починить батуты, ранее установленные на площади в районе улицы Усова. Заменить их нет возможности из-за ухода из России производителя, компании Kompan.

Аналог подходящего игрового оборудования пока не найден, рассказала РИА «Томск» руководитель Центра развития городской среды Римма Пак. Окончательное решение по поводу не действующих аттракционов примет городской департамент дорожной деятельности.

Чиновница отметила, что главная проблема в том, что батуты должны соответствовать определенным размерам и выдерживать вес более 150 кг. Местные производители могут сделать подобные аттракционы, однако все игровое оборудование на общественных пространствах должно быть сертифицированным.

Новый сквер, ставший территорией экспериментов для применения новых подходов к благоустройству, появился в районе улицы Усова в 2019 году. Через год там установили уличные батуты, инсталляции из бревен и «умное» освещение.

Улица стала одним из гастрономических центров города. Именно в этом районе может начаться пилотное внедрение дизайн-кода.

Ранее сообщалось, что в этом году в Томске приступят ко второму этапу благоустройства Буфф-сада. Территория выбрана в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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