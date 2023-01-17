Москвичей предупредили о «не вызывающей отклика в душе» погоде на Крещение

На Крещение, 19 января, в Москве ожидается очень теплая погода, при этом из-за высокой влажности и сильного ветра она будет ощущаться как более холодная. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 17 января.

«Очень теплая погода, температура и днем, и ночью в Москве будет в диапазоне +3...+5 градусов. По области — от 0 до +5. Всё равно температура ниже нуля не опустится. Аналогичная ситуация в Петербурге», — уточнил специалист.

При этом, по словам Вильфанда, это тепло «не вызывает отклика в душе», потому что воздух будет насыщен влагой. В среду и четверг в Москве прогнозируются мокрый снег и дождь, ожидается выпадение от 2 до 5 мм осадков, что зимой бывает крайне редко.

«Ощущать такое тепло москвичам будет сложно, потому что физиологически ощущаемая температура зависит и от показателей термометров, и влажности, и порывов ветра. Порывы ветра будут около 15 м/с . Ощущения африканского тепла ждать не приходится», — добавил синоптик.

Накануне руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям» о слякотной и теплой погоде в Москве на этой неделе. По его словам, на Крещение, 19 января, москвичей ждет весеннее тепло.