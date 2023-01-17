Грузовик сбил девушку на переходе в Якутске

В Якутске в результате наезда грузового автомобиля пострадала девушка. Об этом ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» сообщает в своем Telegram-канале 17 января.

Авария произошла днем 16 января на улице Лермонтова. В ходе проверки установлено, что 49-летний водитель грузовика Renault T460 допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила различные ушибы, пишет ИА SakhaNews. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.

Отмечается, что в момент происшествия водитель грузовика не был пьян, его стаж вождения составляет 22 года. Организовано административное расследование, обстоятельства наезда устанавливаются.

15 января в Сергиево-Посадском городском округе в Московской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, который стоял на обочине. Пострадали три человека.