Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье
Авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Сергиево-Посадском городском округе.
Как сообщил источник «Известий» 15 января, автобус следовал по маршруту Сергиев Посад – Скоропусковский. На 107-м км трассы А-108 неподалеку от деревни Наугольное произошло столкновение с грузовиком.
В региональном МВД уточнили, что автобус в момент аварии стоял на обочине. По данным ведомства, пострадали три человека — водитель автобуса и два пассажира.
Пострадавшие были госпитализированы. Подробности происшествия выясняются.
Накануне три машины столкнулись в Мурманской области, в результате чего пять человек пострадали.