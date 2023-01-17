Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог почти на 60% в Оренбуржье
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась в Оренбургской области, но по-прежнему превышает эпидпорог. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на Роспотребнадзор региона.
По данным ведомства, заболеваемость среди взрослого населения снизилась на 22,7%, среди школьников до 14 лет — на 50,5%. Эпидемический порог превышен на 59,7%.
Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Саракташском и Первомайском районах, пишет «Урал56.Ру». Тестирование прошли свыше 680 больных. Результаты анализов показали, что на вирусы гриппа пришлось 78,5% заболеваемости. При этом доминирует свиной грипп.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 39,6%. За неделю заболели свыше 19,9 тыс. человек.