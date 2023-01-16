Почти 20 тыс. жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла во всех возрастных группах среди населения Иркутской области. К медикам обратились свыше 19,9 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, заболели почти 10,9 тыс. детей Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Грипп диагностировали у 334 пациентов.

Заболеваемость превышает эпидемический порог на 39,6%. В ходе лабораторных исследований выявлена циркуляция риновирусов, бокавирусов, гриппа A(H1N1) и других инфекций.

Неделей ранее резкое сокращение заболеваемости ОРВИ, на 41,4%, было зарегистрировано в Амурской области. К медикам обратились почти 2,7 тыс. человек.