Из-за аномального тепла в Петербурге стали пробиваться цветы

В Санкт-Петербурге из-за аномально теплой погоды из-под земли стали пробиваться цветы. Об этом в понедельник, 16 января, пишет 78.ru со ссылкой на группу «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Приморском районе Петербурга цветы явно не осведомлены о том, что сейчас уже зима и в общем-то не время для весенних сантиментов», — говорится в публикации.

Также ростки заметили в парке «Сосновка». В поселке Дудергоф стала распускаться верба.

Как отмечается в материале, волна тепла в городе достигнет высшей точки на Крещение: прогнозируется около +5 градусов.

Ранее, 14 января, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде на Крещение (19 января) в Москве. По ее словам, Крещение в столице будет самым теплым за последние 15 лет.